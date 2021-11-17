Схоже, розробники збираються уникнути гострих тем.

Українські розробники зі студії GSC Game World іноді спілкуються з фанатами в офіційному Discord-каналі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Вони відповідають на питання про гру і діляться крупицями різної інформації. Нещодавно користувачі поцікавилися, чи буде прийдешній сиквел зачіпати політичні теми. Розробники відписалися, що не збираються змішувати реальний світ і віртуальний.

Відповідь дав менеджер GSC Game World зі зв'язків зі спільнотою під псевдонімом McCulkin: "Наш ігровий всесвіт є вигаданим, тому ніякі політичні події зі справжнього світу в грі присутні не будуть, як і раніше".

Іншими словами, розробники не хочуть піднімати гострих проблем, яких в Україні і на всьому пострадянському просторі зараз чимало. А ось на невеликі і приємні відсилання точно можна розраховувати. Ще в першому трейлері гри автори сховали рядки з "Катерини" Тараса Шевченка.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дія сиквела розгорнеться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук