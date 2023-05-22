Ролики дозволяють оцінити, як проходять матчі в грі.

Близько місяця тому Unbroken Studios і Warner Bros. Interactive Entertainment анонсували Harry Potter: Quidditch Champions — багатокористувацьку гру, присвячену змаганням з квідичу. А нещодавно в Мережу потрапили записи геймплея в проєкті.

Як повідомило видання Insider Gaming, один зі стримерів отримав доступ до закритого бета-тестування Harry Potter: Quidditch Champions. Він порушив заборону на розголошення і почав транслювати гру у відкритому доступі. Стрим швидко відключили, але глядачі встигли записати геймплейні кадри.

Мережею курсують два ролики. На першому показано налаштування персонажа з можливістю вибрати одного з заготовлених героїв, мітлу і спосіб святкування гола. А друге відео демонструє матч між двома командами. Геймплей в цілому реалізований так, як можна було очікувати: необхідно літати по полю, віддавати паси, забивати квафел тощо. У ролику можна побачити низку червоних кілець на полі і синій слід від мітли у одного з гравців. Навіщо потрібні ці атрибути, поки незрозуміло.

Відео дня

Harry Potter: Quidditch Champions: подробиці гри

Це багатокористувацький спортивний проєкт, в якому гравці беруть участь у матчах з квідичу.

Змагання в проєкті проходять за правилами, прописаними в книгах про Гаррі Поттера. Однак розробники поки не розкривають особливості геймплею.

Harry Potter: Quidditch Champions вийде на ПК, дата релізу поки невідома.

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