Навіть якщо проєкт існує, інформації про нього поки немає.

У стінах Warner Bros. може розроблятися нова гра про Супермена. На існування такого проекту натякнув генеральний директор компанії Девід Заслав під час публікації фінансового звіту за перший квартал 2023 року.

Керівник згадав велике портфоліо інтелектуальної власності Warner Bros., на основі якої можна створювати творіння різних форматів. Сюди відносяться й ігри на зразок Hogwarts Legacy. За словами Заслава, свіжа екшен-RPG за "Гаррі Поттером" змогла залучити в свій світ безліч людей, що стало запорукою успіху. З лютого проєкт розійшовся тиражем 15 мільйонів копій і приніс понад $1 мільярд доходу.

Гендиректор вважає, що такий підхід можливий і з іншими франшизами, включаючи твори про Супермена. Заслав згадав майбутній фільм "Супермен: Cпадщина" від Джеймса Ганна і заявив, мовляв, ігри здатні стати "проміжною ланкою" при запуску нової картини або шоу.

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"Можливо, у найближчі кілька років ми випустимо фільм про Супермена, і.... люди проводитимуть більше часу, [захоплюючись франшизою], і буде більше економічних показників, люди просто проводитимуть час у світі та всесвіті Супермена", — сказав Заслав.

Зі слів керівника напрошується висновок, що гра про Супермена як мінімум обговорюється. Але поки незрозуміло, чи йде розробка, і яка студія займається проєктом.

Нова гра про Супермена

До анонсу Suicide Squad: Kill the Justice League витало багато чуток про те, що Rocksteady Studios працює над проєктом про Супермена. Правда, супергерой в ролі антагоніста все ж з'явиться в грі.

Інтерактивні розваги про уродженця Криптона не виходили з 2006 року. Але зате Супермена додавали в різні проєкти у всесвіті коміксів DC, наприклад, в серію фантингів Injustice.

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