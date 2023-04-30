Якщо користувач зіткнеться з цією помилкою, проходження заблокується.

Star Wars Jedi: Survivor стала черговою новою грою, яка потопає в багах. Покупці розгромили екшен в Steam за погану оптимізацію і помилки. Рейтинг проєкту в сервісі Valve складає всього 50%, і це він ще виріс, адже на релізі показник був 31%. А тим часом погані новини, пов'язані з грою, продовжують надходити. Нещодавно один з користувачів виявив критичний баг, який ламає проходження.

Проблему на форумі Reddit описав відвідувач під псевдонімом Weird_Cantaloupe2757. Він розповів, в яких умовах виникла помилка, намагаючись максимально уникати спойлерів. За словами гравця, з багом можна зіткнутися поруч з місцем під назвою "камера подвійності".

Після проходження цієї локації, допомоги дроїду і поїздки на ліфті потрібно обов'язково відпочити на колі медитації. Weird_Cantaloupe2757 цього не зробив, загинув у бою і повернувся до камери. На зазначеній локації є точка відпочинку, але з відключеною функцією швидкого переміщення. Ймовірно, її відсутність обгрунтована в сюжеті. Однак головна проблема — це ліфт, який перестає відкриватися в разі загибелі і появи в камері.

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В результаті виникає ситуація, коли продовжити рухатися вперед стає неможливо. І єдиним рішенням залишається почати проходження заново.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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