Акція триватиме всього кілька днів, тому варто поспішити.

Steam не конкурент Epic Games Store у плані роздач ігор, але в магазині Valve іноді теж бувають цікаві подарунки. Один з них користувачі можуть отримати до 7 листопада, 20:00 за київським часом. Мова про кооперативний екшен Warhammer: Vermintide 2.

Обзавестися проектом можуть всі бажаючі. Для цього достатньо зайти на сторінку гри в Steam і додати її в бібліотеку. Єдине обмеження — відсутність колекційних карток. Вони не випадають з безкоштовних проектів, які роздаються в Steam.

Судячи з усього, Fatshark організувала роздачу, щоб нагадати про близький реліз Warhammer 40,000: Darktide. Цей кооперативний шутер вийде 30 листопада на ПК, Xbox Series X і Series S. У Steam також діють знижки до 65% на доповнення до Vermintide 2. Для гри в цілому випустили 13 добавок, які можна придбати як окремо, так і в комплекті.

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Warhammer: Vermintide 2 — основні подробиці гри

Це кооперативний бойовик, який своєю концепцією відсилає до Left 4 Dead. Гра вийшла в 2018 році і з тих пір регулярно отримувала новий контент в доповненнях.

Сюжет бойовика присвячений порятунку світу Warhammer Fantasy від Армії хаосу і орд скавенів. Користувачам належить вибрати одного з п'яти доступних персонажів і зануритися в криваві рукопашні битви.

Геймплей в Vermintide 2 зводиться до зачистки рівнів від супротивників. Гравці вільні застосовувати різну зброю і здібності героїв.

Між місіями необхідно прокачувати персонажа, щоб отримувати нові таланти. Є також система персоналізації зброї, яка дозволяє підібрати і налаштувати її під свій стиль бою.

У Steam Warhammer: Vermintide 2 отримала 91 243 відгуки, 83% з яких позитивні.

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