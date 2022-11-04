Акція триватиме до 10 листопада.

Щотижневі роздачі ігор в Epic Games Store вже стали традицією. Сервіс продовжує радувати приємними подарунками, і цього разу всі бажаючі можуть отримати Filament і Rising Storm 2: Vietnam. Акція триватиме до 10 листопада, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть камерна пригода Alba — A Wildlife Adventure і одна з кращих тактик всіх часів Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Rising Storm 2: Vietnam — це тактичний шутер від студії Antimatter Games і видавництва Tripwire Interactive. Проект став відгалуженням в серії Red Orchestra. Він дозволяє гравцям зануритися в битви формату 32 на 32 особи в антуражі війни у В'єтнамі.

Користувачів чекають 20 карт, більше 50 видів техніки, допоміжні пристосування на зразок мін, можливість використовувати транспортні засоби та інше. Розробники також реалізували п'ять протиборчих фракцій. Сюди відносяться армія США, ВНА, НФОЮВ, австралійці і війська ВСРВ.

Відео дня

Filament — це головоломка від студії Beard Envy і видавництв Kasedo Games і Maple Whispering. Події гри розгортаються на кораблі "Алебастровий", одному з передових наукових зорельотів корпорації "Нитка". На борту флагмана трапився якийсь інцидент, і користувачам в ролі головної героїні на ім'я Хвоя належить з'ясувати, яка доля спіткала інших членів екіпажу.

У Filament реалізували 300 загадок, які можна вирішувати в будь-якому порядку. Розробники навмисно зробили пазли складними, щоб користувачі активно думали при проходженні. Головоломки будуть поступово розкривати історію "Алебастрового". Гравці дізнаються, яка таємнича подія сталася на борту зорельота.

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