Йдеться про перезапуск Saints Row.

Нова частина Saints Row, яка була одночасно перезапуском серії, виявилася слабкою грою. Це підтверджують відгуки користувачів і преси на Metacritic. Журналісти поставили в районі 6 балів, а користувачі — 2,5 бали. При цьому гра непогано продалася: у жовтні 2022-го повідомлялося, що проєкт залучив понад мільйон користувачів. А зовсім скоро показник може зрости, адже Saints Row готується вийти в Steam.

На релізі гра Volition і Deep Silver була ексклюзивом сервісу Epic Games Store. Але схоже, контракт уклали на рік, як і у випадку з більшістю великих проєктів. На це натякає поява сторінки Saints Row в базі даних Steam.

Вона була створена під назвою Project Athena ще в жовтні 2017 року. А нещодавно завдяки сайту Steam DB стало відомо, що йдеться про екшен від Volition. Найімовірніше, реліз Saints Row в сервісі Valve відбудеться в серпні 2023-го.

Saints Row — детальніше про гру

Це екшен від третьої особи, події якого розгортаються у вигаданому місті Санто-Ілесо на південному заході США.

Сюжет присвячений групі молодих людей, які вирішили побудувати свою кримінальну імперію. Вони кинули виклик існуючим угрупованням і вступили в боротьбу за вплив.

Геймплей в проєкті включає перестрілки з використанням різноманітної зброї, застосування всіляких божевільних пристроїв, поїздки на автомобілях тощо.

Saints Row вийшла 23 серпня 2022 року на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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