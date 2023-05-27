Обидва проєкти мають позитивні відгуки.

На цьому тижні роздачі ігор проходять не тільки в Epic Games Store. Користувачі Steam можуть назавжди додати в свою бібліотеку відразу два проєкти — Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War і Hue. Акції триватимуть до 1 і 8 червня відповідно. Час закінчення — 20:00 за Києвом.

Детальніше про безкоштовні ігри в Steam

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — це стратегія з рольовими елементами від Proxy Studios і Slitherine. У грі демонструється конфлікт між чотирма фракціями за панування над ресурсами на планеті Гладіус Прайм. Вона була багатою на археологічні знахідки, поки не прокинувся древній відгомін минулого.

Геймплей в проєкті включає побудову міст на глобальній карті. Різні будівлі дають переваги обраній фракції. А бої проходять в покроковому режимі із застосуванням юнітів безлічі спеціалізацій. У Steam Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War отримала 7 463 відгуки, 80% з яких позитивні.

Відео дня

Hue — це двомірна головоломка з елементами платформера від студії Fiddlesticks Games і видавництва Curve Games. Сюжет в грі описано одним рядком: головний герой шукає свою матір. У процесі він повинен подолати низку різноманітних рівнів.

Основна особливість Hue полягає в механіці зміни колірної гами на локаціях. Завдяки цьому можна трансформувати оточення і звільняти собі шлях. Проєкт має в Steam рейтинг 93% при 2 276 відгуках.

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