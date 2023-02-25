Тепер аудиторія сервісу найсильніше хоче випробувати Starfield.

Кілька місяців поспіль найочікуванішою грою в Steam була екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy. Коли вона вийшла, лідерство на два тижні зайняв симулятор виживання Sons Of The Forest. Але тепер відбувся реліз і цього проекту, нехай і в ранньому доступі. В результаті у титулу найочікуванішої гри знову з'явився інший власник.

Перше місце в рейтингу зайняла Starfield — космічна екшен-RPG від творців The Elder Scrolls V: Skyrim і останніх частин Fallout. Згідно зі свіжими чутками, нова презентація проєкту пройде в березні, а вийде він у червні. Правда, щодо цього надходять і суперечливі відомості, мовляв, Bethesda Game Studios хоче отримати більше часу на розробку, а Microsoft наполягає на швидкому релізі.

На другій позиції розташувалася Dark and Darker — кооперативний пригодницький екшен з груповими битвами між користувачами і сутичками з істотами під управлінням ШІ. Третє місце дісталося Party Animals, яка присвячена багатокористувацьким боям антропоморфних звіряток на різноманітних аренах. А слідом йдуть метроїдванія Hollow Knight: Silksong і стратегія з елементами симулятора Manor Lords. Для українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в списку теж знайшлося місце.

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Десять найочікуваніших ігор в Steam

Starfield; Dark and Darker; Party Animals; Hollow Knight: Silksong; Manor Lords; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; Frostpunk 2; ARK 2; The Last of Us Part I; Hades II.

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