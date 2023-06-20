На заході представлені навіть великі проєкти.

У сервісі Steam стартувала нова вітрина демоверсій. Захід називається "Фестиваль новинок" і включає сотні майбутніх релізів, серед яких є і великі проекти.

Подія триватиме до понеділка, 26 червня. Весь тиждень користувачам будуть доступні "пробники" різноманітних ігор. А ще фестиваль супроводжується трансляціями від розробників, які розкриють подробиці та особливості своїх проєктів.

Які ігри варто випробувати в рамках заходу

Lies of P — це Soulslike про Піноккіо, який потрапив в місто Крат, охоплене божевіллям. Бойова система нагадує суміш Sekiro і Bloodborne, а сюжет буде залежати від рішень головного героя.

The Invincible — пригода за мотивами роману "Непереможний" Станіслава Лема. У ролі астробіолога Ясни належить досліджувати планету Регіс III в пошуках зниклих членів екіпажу.

Wizard with a Gun — кооперативна пісочниця з елементами виживання і великою варіативністю в плані взаємодії зі світом.

Pacific Drive — симулятор виживання на машині в зоні відчуження. Необхідно досліджувати ворожий світ, покращувати і лагодити свій автомобіль, щоб дістатися до фіналу.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — нова тактика від авторів Desperados III і Shadow Tactics. Унікальні герої зі своїми здібностями, продумані локації, більше взаємодій зі світом — все, що потрібно фанатам.

Ghost Trick: Phantom Detective — оновлена версія культової головоломки від автора серії Ace Attorney. У грі потрібно за допомогою безлічі зачіпок розплутати історію власного вбивства.

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