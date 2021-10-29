Акція триватиме до 1 листопада.

У сервісі Steam стартував щорічний розпродаж на честь Хелловіна. Знижки в рамках акції досягають 80 %. Вона триватиме до 1 листопада 2021 року, так що варто поспішити, якщо є бажання заощадити на покупці ігор.

Розпродаж отримав в Steam окрему сторінку з поділом продукції на категорії. Тут також можна побачити, в яких проектах проводяться тематичні події на честь Хелловіна. А завдяки системі рекомендацій кожен користувач отримає персональну добірку товарів, які подешевшали.

Кращі пропозиції на розпродажі:

Ghostrunner — 254 гривні;

Little Nightmares II — 267 гривень;

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривень;

Aliens: Fireteam Elite — 479 гривень;

Code Vein — 199 гривень;

We Happy Few — 133 гривні;

Darkest Dungeon — 32 гривні;

theHunter: Call of the Wild — 75 гривень;

Oxygen Not Included — 131 гривня;

Death Stranding — 719 гривень;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;

Don't Starve Together — 77 гривень;

Phasmophobia — 186 гривень;

Hades — 230 гривень;

Mount & Blade II: Bannerlord — 764 гривні;

Metro Exodus — 202 гривні;

Cyberpunk 2077 — 602 гривні.

Нагадаємо: це не остання акція на площадці Valve в поточному році. В кінці листопада в Steam почнеться осінній розпродаж, а 22 грудня — ще більш масштабний зимовий.

Автор: Назар Степорук