В Steam почався Хеллоуїнський розпродаж зі знижками до 80 % / фото Valve
У сервісі Steam стартував щорічний розпродаж на честь Хелловіна. Знижки в рамках акції досягають 80 %. Вона триватиме до 1 листопада 2021 року, так що варто поспішити, якщо є бажання заощадити на покупці ігор.
Розпродаж отримав в Steam окрему сторінку з поділом продукції на категорії. Тут також можна побачити, в яких проектах проводяться тематичні події на честь Хелловіна. А завдяки системі рекомендацій кожен користувач отримає персональну добірку товарів, які подешевшали.
Кращі пропозиції на розпродажі:
- Ghostrunner — 254 гривні;
- Little Nightmares II — 267 гривень;
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривень;
- Aliens: Fireteam Elite — 479 гривень;
- Code Vein — 199 гривень;
- We Happy Few — 133 гривні;
- Darkest Dungeon — 32 гривні;
- theHunter: Call of the Wild — 75 гривень;
- Oxygen Not Included — 131 гривня;
- Death Stranding — 719 гривень;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;
- Don't Starve Together — 77 гривень;
- Phasmophobia — 186 гривень;
- Hades — 230 гривень;
- Mount & Blade II: Bannerlord — 764 гривні;
- Metro Exodus — 202 гривні;
- Cyberpunk 2077 — 602 гривні.
Нагадаємо: це не остання акція на площадці Valve в поточному році. В кінці листопада в Steam почнеться осінній розпродаж, а 22 грудня — ще більш масштабний зимовий.