В акцію потрапили Detroit: Become Human, Mirror's Edge та інші ігри.

У магазині цифрової дистрибуції Steam почався щотижневий розпродаж зі знижками до 85% на тисячу ігор та доповнень. Акція триватиме до 12 квітня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Mirror's Edge – 104 грн (знижка 85%);

Brothers: A Tale of Two Sons – 45 грн (знижка 80%);

Lords of the Fallen (GOTY Edition) – 75 грн (знижка 80%);

Stronghold Crusader HD – 33 грн (знижка 80%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (знижка 75%);

Prototype – 134 грн (знижка 75%);

Prototype 2 – 268 грн (знижка 75%);

Detroit: Become Human – 471 грн (знижка 30%).

З повним списком ігор, що потрапили на розпродаж можна ознайомитися на сторінці акції в Steam.

Нагадаємо, що до 13 квітня у цифровому магазині компанії Valve можна безкоштовно випробувати багатокористувацьку рольову онлайн-гру The Elder Scrolls Online. Після закінчення пробного періоду всі бажаючі зможуть придбати популярну MMORPG зі знижкою у 60%.

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Автор: Сергій Коршунов