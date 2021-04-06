Detroit : Become Human / фото Quantic Dream
У магазині цифрової дистрибуції Steam почався щотижневий розпродаж зі знижками до 85% на тисячу ігор та доповнень. Акція триватиме до 12 квітня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Mirror's Edge – 104 грн (знижка 85%);
- Brothers: A Tale of Two Sons – 45 грн (знижка 80%);
- Lords of the Fallen (GOTY Edition) – 75 грн (знижка 80%);
- Stronghold Crusader HD – 33 грн (знижка 80%);
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (знижка 75%);
- Prototype – 134 грн (знижка 75%);
- Prototype 2 – 268 грн (знижка 75%);
- Detroit: Become Human – 471 грн (знижка 30%).
З повним списком ігор, що потрапили на розпродаж можна ознайомитися на сторінці акції в Steam.
Нагадаємо, що до 13 квітня у цифровому магазині компанії Valve можна безкоштовно випробувати багатокористувацьку рольову онлайн-гру The Elder Scrolls Online. Після закінчення пробного періоду всі бажаючі зможуть придбати популярну MMORPG зі знижкою у 60%.