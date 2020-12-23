Horizon Zero Dawn отримала знижку на зимовому розпродажі / фото Guerrilla Games
У магазині цифрової дистрибуції Steam почався великий зимовий розпродаж зі знижками до 90% на тисячі ігрових хітів. Акція триватиме до 5 січня 2021 року. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
Найцікавіші пропозиції зимового розпродажу в Steam:
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (знижка 90%)
- Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%)
- Middle-earth: Shadow of War – 105 грн (знижка 80%)
- Dishonored – 78 грн (знижка 70%)
- Street Fighter V – 180 грн (знижка 60%)
- Control Ultimate Edition – 337 грн (знижка 50%)
- Death Stranding – 899 грн (знижка 50%)
- Heavy Rain – 161 грн (знижка 50%)
- Sea of Thieves – 239 грн (знижка 50%)
- Hollow Knight – 114 грн (знижка 50%)
- Disco Elysium – 287 грн (знижка 40%)
- Subnautica – 197 грн (знижка 40%)
- Halo: The Master Chief Collection – 287 грн(знижка 40%)
- Stardew Valley – 153 грн (знижка 33%)
- Yakuza: Like a Dragon – 599 грн (знижка 25%)
- Horizon Zero Dawn – 567 грн (знижка 20%)
Переглянути всі пропозиції зимового розпродажу можна на майданчику Steam.
Нагадуємо, що в інших цифрових магазинах, наприклад, в GOG або PlayStation Store також розпочалися святкові акції. А в Epic Games Store на додаток до розпродажу діє щоденна безкоштовна роздача ігор. Вона триватиме до 31 грудня.