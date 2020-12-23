Акція триватиме до 5 січня 2021 року.

У магазині цифрової дистрибуції Steam почався великий зимовий розпродаж зі знижками до 90% на тисячі ігрових хітів. Акція триватиме до 5 січня 2021 року. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Найцікавіші пропозиції зимового розпродажу в Steam:

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (знижка 90%)

Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%)

Middle-earth: Shadow of War – 105 грн (знижка 80%)

Dishonored – 78 грн (знижка 70%)

Street Fighter V – 180 грн (знижка 60%)

Control Ultimate Edition – 337 грн (знижка 50%)

Death Stranding – 899 грн (знижка 50%)

Heavy Rain – 161 грн (знижка 50%)

Sea of Thieves – 239 грн (знижка 50%)

Hollow Knight – 114 грн (знижка 50%)

Disco Elysium – 287 грн (знижка 40%)

Subnautica – 197 грн (знижка 40%)

Halo: The Master Chief Collection – 287 грн(знижка 40%)

Stardew Valley – 153 грн (знижка 33%)

Yakuza: Like a Dragon – 599 грн (знижка 25%)

Horizon Zero Dawn – 567 грн (знижка 20%)

Переглянути всі пропозиції зимового розпродажу можна на майданчику Steam.

Нагадуємо, що в інших цифрових магазинах, наприклад, в GOG або PlayStation Store також розпочалися святкові акції. А в Epic Games Store на додаток до розпродажу діє щоденна безкоштовна роздача ігор. Вона триватиме до 31 грудня.

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Автор: Сергій Коршунов