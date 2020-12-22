У PlayStation Store почався "Новорічний розпродаж" зі знижками до 70%. Цього разу в акцію потрапило понад тисячі інтерактивних проектів, серед яких не лише хіти PS4, а й ігри для PlayStation 5.
Також знижку в 43% отримала The Last of Us Part II – "Гра року" за версією The Game Awards. Розпродаж триватиме до 9 січня 2021 року, але частина знижок протримається й до 20 січня.
Новорічний розпродаж в PlayStation Store:
- Days Gone – 608 грн (знижка 71%)
- Dark Souls: Remastered – 359 грн (знижка 70%)
- "Відьмак 3: Дике полювання" – 284 грн (знижка 70%)
- DOOM Eternal – 569 грн (знижка 67%)
- The Elder Scrolls Online: Greymoor – 626 грн (знижка 67%)
- Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%)
- Grand Theft Auto V (Premium Online Edition) – 503 грн (знижка 58%)
- Final Fantasy VII Remake – 999 грн (знижка 50%)
- Red Dead Redemption 2 – 849 грн (знижка 50%)
- The Last of Us Part II – 1082 грн (знижка 43%)
- Assassin's Creed Valhalla (PS4 + PS5) – 1329 грн (знижка 30%)
- Ghost of Tsushima – 1419 грн (знижка 29%)
- Godfall (PS5) – 1649 грн (знижка 25%)
- Mafia: Definitive Edition – 899 грн (знижка 25%)
- Observer: System Redux (PS5) – 799 грн (знижка 20%)
Повний список всіх ігор зі знижками можна побачити на сторінці розпродажу в PS Store.
Нагадаємо, в грудні передплатники сервісу PlayStation Plus отримають безкоштовно екшен Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. А власникам PS5 додатково до двох перерахованих вище ігор дістанеться нова частина знаменитих Worms з підзаголовком Rumble.
Також передплатники PS Plus на консолі нового покоління можуть забрати безкоштовно 20 найкращих хітів з PS4 завдяки бонусу PlayStation Plus Collection.