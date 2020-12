Новорічний розпродаж триватиме до 20 січня 2021 року.

У PlayStation Store почався "Новорічний розпродаж" зі знижками до 70%. Цього разу в акцію потрапило понад тисячі інтерактивних проектів, серед яких не лише хіти PS4, а й ігри для PlayStation 5.

Також знижку в 43% отримала The Last of Us Part II – "Гра року" за версією The Game Awards. Розпродаж триватиме до 9 січня 2021 року, але частина знижок протримається й до 20 січня.

Новорічний розпродаж в PlayStation Store:

Повний список всіх ігор зі знижками можна побачити на сторінці розпродажу в PS Store.

Нагадаємо, в грудні передплатники сервісу PlayStation Plus отримають безкоштовно екшен Just Cause 4 та багатокористувацький шутер Rocket Arena. А власникам PS5 додатково до двох перерахованих вище ігор дістанеться нова частина знаменитих Worms з підзаголовком Rumble.

Також передплатники PS Plus на консолі нового покоління можуть забрати безкоштовно 20 найкращих хітів з PS4 завдяки бонусу PlayStation Plus Collection.

Автор: Сергій Коршунов