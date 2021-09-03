Впродовж двох тижнів після релізу всі покупці Surgeon Simulator 2 отримають у подарунок від розробників ще чотири гри, в тому числі й симулятор хліба.

В магазині цифрової дистрибуції Steam відбувся реліз Surgeon Simulator 2 Access All Areas – повного видання другої частини симулятора хірурга. Спочатку сиквел вийшов в серпні 2020-го в Epic Games Store.

На честь релізу в Steam розробники з Bossa Studios влаштували акцію – протягом двох тижнів всі покупці Surgeon Simulator 2 отримають безкоштовно чотири інші ігри студії:

Surgeon Simulator;

Purrfect Date;

I am Bread;

Deep Dungeons of Doom.

Surgeon Simulator 2 – це перш за все весела сатира. У грі належить керувати хірургом і проводити серйозні операції, наприклад, з пересадки серця. Користувачеві необхідно розуміти, як працювати скальпелем, і в яких випадках потрібно поповнити запас крові пацієнта. Однак перші п'ять годин ці завдання відходять на другий план через доволі незвичне керування. Спочатку здається:"Не складно, на екрані лише одна рука". Але правильно взяти в неї предмет, розташувати китицю і зробити акуратний надріз скальпелем – це справжнє випробування. І від кумедних ситуацій, які виникають в процесі освоєння геймплея, вдається отримати чимало задоволення. Коли гравець потоваришує з керуванням, йому належить зануритися у світ хірургії.

Людська анатомія в Surgeon Simulator 2 передана схематично, але цього достатньо, щоб реалізувати захоплюючі операції. До недоліків гри можна записати хіба що простий сюжет. Однак цю проблему компенсує кооператив до чотирьох осіб і загальний хаос усього, що відбувається на екрані. Якщо розважатися в Surgeon Simulator 2 з друзями, то на знайому хірургію можна буде поглянути під іншим ракурсом.

Нагадаємо, що минулого року в розпал пандемії студія Bossa влаштовувала безкоштовну роздачу Surgeon Simulator 2 всім медикам, які були зареєстровані в офіційній базі даних Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Автор: Сергій Коршунов