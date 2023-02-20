У грі реалізований повністю відкритий безшовний світ.

Журналісти видання IGN в рамках заходу Fan Fest поспілкувалися з Arkane Studios, відомою за Dishonored, Prey і Deathloop. Темою розмови став Redfall — новий кооперативний шутер команди. Розробники показали свіжий трейлер і розкрили кілька деталей.

У першій половині ролика глядачам показали сюжетну зав'язку. Вампіри спричинили сонячне затемнення на острові Редфолл і взяли територію під свій контроль. Гравцям доведеться боротися з ними поодинці або в команді з друзями. Друга половина трейлера якраз показує збір екіпіровки і знищення різних видів кровопивців.

Як заявила Arkane, острів Редфолл — це повністю відкритий безшовний світ. Він наповнений численними невеликими історіями, на яких зроблений окремий акцент. Частина розповіді буде вестися через оточення. Arkane в цілому наполягає, що фірмовий почерк творців Dishonored і Prey вдасться миттєво відчути в Redfall.

Світ гри населяють представники декількох фракцій. Сюди, наприклад, відносяться вампіри, фанатики і солдати з приватної військової кампанії. Не всі з них ворожі — в сховищах будуть доброзичливо налаштовані персонажі. З ними можна поговорити, що, напевне, захочуть зробити гравці при одиночному проходженні. Соратників під управлінням штучного інтелекту в шутері немає, тому єдина альтернатива — кооператив до 4 осіб.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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