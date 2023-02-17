Чотири з них вже анонсовані.

Шведський конгломерат Embracer Group у середині серпня 2022 року придбав Middle-Earth Enterprises разом з винятковими правами на творіння у всесвіті "Володаря перснів", включаючи ігри. А в недавньому фінансовому звіті компанії повідомила, що протягом наступних двох років вийдуть п'ять проєктів за мотивами франшизи. За їх розробку відповідають сторонні студії.

На жаль, великого сюрпризу із заяви Embracer Group не вийшло. Чотири з п'яти згаданих ігор вже анонсовано. Залишився тільки один проєкт, який представлять в найближчому майбутньому. Подробицями про нього шведський конгломерат не поділився.

За створення ігор відповідають сторонні команди. Це в цілому не дивно, враховуючи, що Embracer Group придбала права на адаптації "Володаря перснів" тільки півроку тому. Якщо компанія і доручила якісь проєкти за франшизою внутрішнім студіям, то вони точно не вийдуть протягом двох років. А шведський конгломерат у фінансовому звіті згадував новинки, які з'являться до квітня 2025-го.

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Про які ігри говорила Embracer Group

The Lord of the Rings: Gollum — головна з поки анонсованих ігор у всесвіті. Це стелс-екшен про пригоди Голума з демонстрацією маловідомої частини історії персонажа.

The Lord of the Rings: Return to Moria — симулятор виживання в глибинах Морії з гномами, будівництвом і видобутком ресурсів.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth — мобільна екшен-RPG "з улюбленими персонажами" від Electronic Arts.

Безіменний проект від Weta Workshop — студії, яка відповідала за візуальні ефекти в кінотрилогії "Володар перснів".

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