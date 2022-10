Проект почнуть розробляти, якщо користувачі добре приймуть пригоду про Голлума.

Студія Daedalic Entertainment збирається випустити ще одну гру у всесвіті "Володаря перснів" після The Lord of the Rings: Gollum. Правда, її створення залежить від успіху пригоди про Голлума. Якщо проект приймуть добре, то компанія продовжить працювати над франшизою.

Такою інформацією поділився керівник видавничого відділу Daedalic Entertainment Йонас Хюсгес в інтерв'ю порталу Gamesindustry.biz.

"Якщо в нас усе вдасться, сподіваюся, це буде сприйматися і відчуватися як історія Голлума, і тоді ми перейдемо до іншої частини всесвіту. І, сподіваюся, зробимо ще одну гру за "Володарем перснів", але таку, що досліджує щось інше", — заявив Хюсгес.

Окремо глава видавничого відділу зазначив, що зараз настав відмінний час для фанатів франшизи, адже вона поповнюється безліччю творінь: "Цікаво те, що зараз ми бачимо безліч ігор за мотивами "Володаря кілець", в яких розглядаються абсолютно різні фрагменти. Так, в минулому у вас були фільми [Пітера Джексона], були ігри за мотивами фільмів, які були дуже тісно пов'язані з основною сюжетною лінією трилогії. А тепер дія серіалу Amazon відбувається в Другій епосі, тому це зовсім інша епоха "Володаря кілець". А гра Moria, яка вийде в Epic Games Store, досліджує дуже специфічне місце і розповідає дуже специфічну історію".

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 1 вересня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

