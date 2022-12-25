Все завдяки зусиллям моддера.

З фінальної версії The Witcher 3: Wild Hunt прибрали чимало контенту. Наприклад, поцілунок з Йенніфер і діалог з Дійкстрой, в якому останній розповів про свої мандри до подій гри. Ці елементи повернули в покращеному виданні, а ось одне цікаве завдання залишилося за бортом. Його нещодавно додали до гри завдяки зусиллям моддерів.

Ентузіаст під псевдонімом PaulR0013 повернув в "Відьмак 3" вирізаний квест. Основна ціль місії — приготувати омлет. Завдання розгортається в рамках Va faill, Elaine — фрагмента основної сюжетної лінії.

Під час магічного обряду в Каер Морхені Йенніфер попросить Геральта приготувати їй омлет з грибами, цибулею і перцем. Після цього головний герой відправиться "чаклувати" над блюдом. PaulR0013 зробив так, щоб квест був доступний для гравця, незалежно від його попередніх рішень. Якщо користувач не буде заводити романтичні стосунки з Йенніфер, то створити блюдо попросить Весемир.

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Для проходження завдання ентузіаст додав в гру новий предмет — "Куховарську книгу омлету". Після її прочитання Геральт дізнається, як приготувати їжу. Завантажити модифікацію з вирізаним завданням можна за цим посиланням на сайті Nexus Mods.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

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