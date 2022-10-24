Фанати вже вибудували кілька теорій на основі натяку розробників.

На презентації Silent Hill Transmission японське видавництво Konami анонсувало відразу кілька нових ігор у своїй знаменитій франшизі хорорів. Одна з них — це Silent Hill: Townfall, за створення якої відповідають No Code і Annapurna Interactive. У дебютному тизері проекту демонструвалося, як на портативному приймачі відтворювалося дивне відео. А закадровий голос паралельно говорив з невидимим співрозмовником. Однак це не все, що було в ролику. Виявляється, розробники сховали у відео секретне повідомлення.

На існування таємного послання натякнув креативний директор No Code Джон Маккеллан. Потім відвідувач форуму Reddit під псевдонімом MilkmanEX витягнув аудіодоріжку з трейлера, перетворив її в формат MP3 і переглянув через спектрограму.

Ентузіаст з'ясував, що після 52-ї секунди з'являється секретне повідомлення. У ньому сказано: "Яке б серце не було у цього міста, тепер воно зупинилося".

Відео дня

Фанати на Reddit відразу почали будувати здогади про таємний натяк від розробників. Одні шанувальники вважають, що в Townfall гравці будуть рятувати Сайлент-Хілл. А на думку інших, користувачам належить розслідувати причину якогось інциденту.

Silent Hill: Townfall: подробиці гри

Це відгалуження від основної франшизи. За створення гри відповідає шотландська студія No Code, відома за проектом Observation.

Всі деталі Silent Hill: Townfall поки тримаються в секреті. Крім таємничого дебютного тизера, розробники нічого не показали. Немає ні скріншотів, ні опису сюжету, ні приблизних термінів релізу.

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