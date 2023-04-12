Microsoft офіційно запустила PC Game Pass у ще 40 країнах.

Наприкінці лютого Microsoft повідомила, що запустила PC Game Pass у ще сорока країнах в тестовому режимі, включаючи Україну. І ось тепер відбувся повноцінний реліз ігрової підписки.

Користувачі з нашої країни можуть оформити доступ до PC Game Pass на офіційному сайті Microsoft або в додатку Xbox на Windows, де і буде доступна бібліотека ігор. Щоб залучити українську аудиторію, корпорація зробила вигідну пропозицію: перші три місяці підписки можна придбати всього за 26,99 грн. А після закінчення цього терміну ціна зросте до 190 грн за 30 днів.

Варто відзначити, що Microsoft ввела в Україні регіональну вартість. Стандартно вона становить $9,99, тобто приблизно 370 гривень за поточним курсом. Крім нашої країни, PC Game Pass стала доступна в Хорватії, Албанії, Ісландії, Болгарії, Словенії, Грузії, Єгипті, Сербії, Румунії, Естонії та інших країнах на різних континентах.

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Коротко про Game Pass

Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $9,99, а Ultimate — $14.99. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.

Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass — в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.

Завдяки Game Pass відкривається підписка EA Play від Electronic Arts, а також бонуси в іграх Riot Games.

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