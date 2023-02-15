Служба підтримки гравців доступна українською з минулого року.

В мобільну гру World of Tanks Blitz додали повну українську локалізацію. Вона включає 100 тисяч слів і вже доступна на всіх платформах.

Як повідомила компанія Wargaming в офіційному прес-релізі, розробники випустили оновлення 9,7 для проекту. Саме в ньому з'явилася українська локалізація. Користувачі вже можуть зайти в налаштування клієнта і змінити мову.

У грі локалізація включає 100 тис.слів, проте ця кількість продовжить зростати. Кожне оновлення в середньому додає 3 тис.слів, які теж будуть переводити. Окремо Wargaming реалізувала українську на офіційному порталі World of Tanks Blitz, щоб користувачі з нашої країни могли читати інформацію рідною мовою.

Над локалізацією працювали понад двадцять осіб. Процес зайняв 200 годин у одних тільки перекладачів. Український з'явився на всіх платформах World of Tanks Blitz — iOS, Android і Nintendo Switch.

За 2022 рік у грі зафіксували 1,4 мільйона нових користувачів з України. З цього показника 78% розважалися на пристроях під управлінням Android. Протягом року українці провели 740 тис.боїв, а загальна тривалість їхніх ігрових сесій перевищила 9 тис. років. Один з фанатів World of Tanks Blitz з нашої країни за 2022 рік провів 42 тисячі боїв. Він увійшов до п'ятірки найактивніших "танкістів" у світі.

"Українські гравці World of Tanks Blitz — дуже важлива для нас спільнота. Україна входить до ТОП-5 країн за завантаженнями гри за весь час, а український гравець — у трійці найактивніших за кількістю боїв. Ми старанно працювали над локалізацією і раді, що нарешті українська мова доступна мільйонам наших гравців", — заявив Тейн Лайман, генеральний менеджер студії MS-1.

Що ще додали в оновленні 9,7 для World of Tanks Blitz

Розробники реалізували багато нового контенту. Сюди відносяться китайські легкі танки з новою механікою в IX-X рівнів на чолі з WZ-132-1, перероблена карта "Міддлбург", а також поліпшені моделі знайомих машин, серед яких FV4005 і Rhm.-B. WT.

В рамках оновлення пройдуть тимчасові події Carnevale di Blitz з американської ПТ-САУ Super Hellcat в якості нагороди і "Рейтинговий спринт" з цінними призами.

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