В рамках заходу користувачі отримають доступ до унікального танку.

В World of Tanks для ПК і World of Tanks Blitz стартувала тимчасова подія за мотивами культового фільму "Термінатор 2: Судний день". За участь у заході передбачені цінні призи.

Як повідомив Київський підрозділ Wargaming у прес-релізі, івент "Бойовий пропуск: Судний день" триватиме до 26 січня. У цей період всі гравці можуть долучитися до кампанії, розділеної на 50 етапів. Користувачам не знадобиться активувати прогрес, як в розділах звичайних бойових пропусків.

В рамках події представлено унікальний преміальний танк Т-832 з вбудованими візуальними ефектами. А серед командирів з'явилися Сара Коннор, Джон Коннор, Т-800 і Т-1000, які говорять класичні фрази з фільму. Користувачі також зможуть отримати 2D-камуфляжі, написи, пов'язані зі стрічкою, унікальні декалі та інше.

Подія Hasta la Vista в World of Tanks Blitz

Вона триватиме до 31 січня, а бойовий пропуск включає 60 етапів, тобто на 10 більше, ніж на персональних комп'ютерах.

Гравці можуть отримати танк кіборг з легендарним камуфляжем Т-800, 10 аватарів, натхнених фільмом "Термінатор 2", 4 рідкісні камуфляжі танків і фон профілю.

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