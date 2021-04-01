З 1 по 15 квітня у грі з'являться особливі бойові завдання.

Творці командної багатокористувацької онлайн-гри World of Tanks оголосили про співпрацю з брендом G.I. Joe. Тепер в грі з'являться унікальні 3D-стилі для танків.

Як повідомляє Wargaming, особливі стилі G.I. Joe будуть надавати бойовим машинам користувачів "іграшковий стиль". На додаток до них "танкісти" отримають декалі із зображеннями легендарної іграшкової бронетехніки: M.O.B.A.T. (основного бойового танка G.I. Joe) та H.I.S.S. (футуристичного модульного танка COBRA – супротивників G.I. Joe). У розробці кастомізації техніки брали участь й художники київської студії Wargaming.

Крім того, з 1 по 15 квітня в World of Tanks з'являться особливі бойові завдання. Виконуючи їх, гравці отримають емблеми та написи зі всесвіту G.I. Joe.

Нагадаємо, що G.I. Joe – це популярний в США бренд екшен-фігурок, створений компанією Hasbro. У 2008 році за мотивами G.I. Joe вийшов фільм «Атака кобри», а в 2013 році – друга частина, де зіграли Двейн «Скеля» Джонсон та Брюс Вілліс.

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Автор: Сергій Коршунов