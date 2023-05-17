Фанатська розвага стане офіційною.

В World of Warcraft Classic з'явиться новий тип серверів "Хардкор". Його головною відмінністю стане перманентна смерть персонажа. Тобто весь накопичений прогрес втрачається в разі загибелі.

Як повідомило видання The Gamer, про появу нових серверів під час прямої трансляції в рамках турніру спідранерів Hardcore All-Stars повідомив розробник Джош Грінфілд. А тоді з'явилося підтвердження на офіційному акаунті World of Warcraft в Twitter. Коли саме додадуть сервери, і як вони будуть реалізовані, поки невідомо. Blizzard пообіцяла розкрити більше інформації в майбутньому.

Нагадаємо, "Хардкор" — це фанатський режим в World of Warcraft Classic. Користувачі встановлюють собі однойменний додаток, який накладає різні обмеження. Перманентна смерть входить в список, але є й інші складності. Сюди відносяться заборона на торгівлю за допомогою аукціону, можливість пройти лише одне підземелля до 60 рівня тощо

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В офіційній версії "Хардкору" також з'явиться спеціальна система дуелей. А ще ці сервери будуть відокремлені від стандартних із сезонною системою оновлень.

Коротко про World of Warcraft

Це одна з найвідоміших MMORPG на планеті. У неї продовжують грати мільйони користувачів, а нові розширення завжди збільшують популярність проекту — як мінімум короткочасно.

У World of Warcraft реалізовано багато різного контенту. Є повноцінні сюжетні лінії із завданнями, щоденні квести, світові боси, підземелля, рейди і багато іншого.

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