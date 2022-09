Виявилося, що в класичній версії залишилася давня помилка.

Blizzard Entertainment запустила класичні сервера World of Warcraft: Wrath of the Lich King 26 вересня. Через добу в грі з'явився перший персонаж максимального рівня. Досвідчений користувач досяг такого вражаючого результату завдяки старому багу, який розробники не виправили в Classic-версії.

Рекордсменом став стример і член гільдії Echo Guild під псевдонімом Naowh. Він прокачав персонажа раси ельф крові і класу паладин до 80 рівня. Така швидкість пояснюється використанням старого, але досить складного бага.

У Wrath of the Lich King є елітний противник на ім'я Рокір, який регулярно викликає хвилі зомбі. Завдання гравця — напасти на першу групу ходячих мерців до появи наступної. Тоді при вбивстві супротивників досвід зарахується, як за дві хвилі. А все тому, що при атаці на зомбі Рокір скасовує виклик нових ворогів. Однак гра вважає, ніби вони з'явилися на полі бою і були знищені користувачем. В результаті досвіду зараховується більше, ніж повинно.

Відео дня

Naowh застосовував баг, щоб отримати останні дев'ять рівнів. До цього він прокачувався стандартним способом. Гравець також заручився підтримкою групи користувачів першого рівня. Вони утримували Рокіра, поки Naowh накопичував досвід. Стример вважає, що Blizzard може відібрати у нього максимальний рівень через застосування бага. Але тоді він стане ще й першою людиною в World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, яка потрапила під відкат.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic — головні деталі

Розширення запустили за схемою, випробуваною класичною версією MMORPG і аддоном The Burning Crusade.

Гравці будуть починати пригоду в одній з двох локацій: Борейскій тундрі або Ревучому фіорді. До списку професій додасться "накреслення", яке дозволяє створювати містичні гліфи для зміни властивостей навичок, а також артефакти для лівої руки.

Кожен користувач зможе створити одного лицаря смерті на сервері. Для цього не знадобиться вже прокачаний до 55 рівня персонаж.

В аддон додали легендарні підземелля для п'яти гравців, такі як "Азжол-Неруб" і "Очищення Стратхольма". Буде також оновлений варіант рейду з облогою Наксрамаса на 10 і 25 користувачів.

З'являться свіжі досягнення з різними нагородами за подвиги і звершення гравців.

Вас також можуть зацікавити новини: