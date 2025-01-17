Це перший такий прецедент.

Громадянин Японії 58 років був заарештований за продаж модифікованих Nintendo Switch. Японські ЗМІ зазначають, що це перший такий прецедент в історії.

Про це повідомляє видання Automaton з посиланням на японське ЗМІ NTV News. Повідомляється, що житель префектури Коті припаював до материнської плати Nintendo Switch модифіковані комплектуючі, а потім продавав консоль за ціною майже вдвічі нижчою від ринкової, 28 тисяч ієн, або приблизно 180 доларів замість 300 доларів.

Приставки були спеціально підготовлені для перепрошивки і запуску неліцензійних ігор. Разом із самою Switch умілець також продавав набір із 27 піратських ігор.

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Поліція повідомляє, що чоловік визнав свою провину і зараз перебуває під слідством, також ведеться розслідування щодо інших можливих порушень. Під час затримання у нього вилучили 4 Nintendo Switch.

Раніше Nintendo анонсувала наступницю своєї портативки - Nintendo Switch 2. Консоль отримала зворотну сумісність з усіма іграми оригінальної Switch. Новинка надійде в продаж до кінця цього року.

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