Редактор буде безкоштовним і вийде лише на ПК у 2024 році.

Студія-розробник CD Projekt RED зробила великий анонс, щоправда не нової гри, а безкоштовного редактора для "Відьмака 3".

Редактор дозволить всім охочим створювати новий контент для гри, включаючи завдання. При цьому, вже наявні в грі квести теж можна буде змінювати.

Ми раді повідомити, що працюємо над редактором модів для The Witcher 3! Ви зможете створити свій унікальний досвід, чи то щось абсолютно нове, чи відредагувати вже існуючі квести та вміст. Ми плануємо випустити його безкоштовно в 2024 році — написала CD Projekt RED в соцмережах.

Компанія пообіцяла розкрити більше деталей про інструментарій трохи пізніше і зазначила, що він буде доступний тільки на ПК.

Додамо, що це вже другий анонс по "Відьмаку" за останні кілька днів. Раніше відбувся анонс анімаційної повнометражки "Відьмак: Сирени Глибин", дія якої буде відбуватися в середині першого сезону ігрового шоу. Головного героя озвучить актор Даг Кокл, який подарував свій голос Геральту в іграх серії "Відьмак".

Нова The Witcher: що вже відомо

Проєкт проходить під кодовою назвою Project Polaris і після випуску DLC для "Кіберпанку" знаходиться в пріоритеті у CD Projekt RED. Відомо, що над ним працює команда у складі 150 осіб.

Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини повинні вийти протягом шести років після дебютної.

Проєкт створюється на движку Unreal Engine 5, який CD Projekt RED допомагає покращувати в партнерстві з Epic Games. Головним героєм стане неназваний Відьмак зі Школи Рисі.

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