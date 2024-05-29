The Witcher 4 став ближче до релізу: що відомо про розробку нового 'Відьмака'

Утім, найближчим часом першого тизера або трейлера гри чекати не варто.

Польська ігрова студія CD Projekt Red припинила роботу над Cyberpunk 2077 і перевела левову частку розробників в інші відділи, які займаються новою трилогією The Witcher, випливає з квартального звіту поляків.

Наразі над Project Polaris, першим проєктом із нової трилогії за Відьмаком, працює понад 400 осіб. Це найбільша гра студії, як за кількістю людей, які працюють над нею, так і з погляду того, наскільки далеко вона [розробка] просунулася. І це ще не повноцінне виробництво – проєкт переїде у фазу повноцінного виробництва в другій половині року.

На жаль, цей прогрес не означає, що студія може найближчим часом показати перший тизер або трейлер The Witcher 4. Як пояснили в CD Projekt, команда не має наміру повторювати помилку з Cyberpunk 2077, коли між початковим анонсом гри та її випуском минуло 8 років. Повноцінна кампанія почнеться тільки тоді, коли гра буде набагато ближче до запуску. Нагадаємо, цей тайтл варто чекати не раніше 2026-го.

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Подробиць про Project Polaris поки дуже мало – відомо, що новий проєкт буде рольовою грою ААА класу, а як рушій вибрали Unreal Engine 5. Нагадаємо, студія відмовилася від власного рушія REDengine на користь рішення від Epic Games, завдяки чому звільнилися ресурси "для створення більше контенту і видатних історій".

Також CDPR у межах зідзвону з акціонерами зауважила, що The Witcher 4 не буде просто The Witcher 3 у "новій обгортці". Розробники спиратимуться на хітовий тайтл при створенні четвертої частини, але не планують робити "безпечний сиквел" і мають намір "дослідити нові методи розповіді".

Нагадаємо, у березні 2022 року з'явився перший (і поки що єдиний) постер нового "Відьмака": на ньому зображено медальйон школи Рисі, якого немає ні в книжковій основі, ні в перших трьох іграх. Ґрунтуючись на цій інформації, геймери припускають, що сюжет четвертої гри розповість про нове покоління відьмаків – учнів школи Рисі.

Які ще ігри по "Відьмаку" знаходяться у розробці

Ремейк першого "Відьмака". Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.

Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років. Спін-офф за "Відьмаком". Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, проте зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року.

Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, проте зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року. Щодо сиквела Cyberpunk 2077, то він вийде щонайменше після The Witcher 4. Поляки кажуть, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

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