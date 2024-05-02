Уже немолода гра CD Projekt Red продовжує привертати увагу своєю неймовірною графікою.

Cyberpunk 2077 – одна з найбільш технологічних і красивих ігор у відкритому світі, а зусилля моддерів робить візуальну складову RPG, розробленої CD Projekt Red, ще більш вражаючою. Настільки, що гру тепер практично не відрізнити від реальності.

Майже п'ятихвилинний ролик, опублікований на ютуб-каналі NextGen Dreams, показує, який вигляд може мати Кіберпанк з роздільною здатністю 8K, з виставленим у налаштуваннях ReSTIR GI, активним DLSS 3.5 і встановленою модифікацією DreamPunk 1.0.

Модифікація DreamPunk 1.0 містить повністю перероблені погодні ефекти та освітлення, а також використання LUT для SDR і HDR на основі тонового відображення DaVinci. До того ж під час демонстрації використовувалося трасування променів і трасування шляху.

Природно, щоб отримати картинку такого рівня, потрібен продуктивний ПК. Для запису геймплея гру запустили на комп'ютері з відеокартою Nvidia RTX 4090.

Cyberpunk 2077 - це комп'ютерна гра в жанрі Action/RPG у відкритому світі від авторів "Відьмака". На момент виходу в грудні 2020 року гра зіткнулася з великою хвилею критики через технічні негаразди, проте з часом CD Projekt Red успішно усунули всі проблеми, хоч це і зайняло майже три роки.

Уже підтверджено, що на підході сиквел Cyberpunk 2077, але геймерам доведеться набратися терпіння. Наразі гра перебуває на ранніх стадіях, а всі сили CDPR спрямовані на нового "Відьмака", який вийде орієнтовно 2026 року. Студія говорила, що націлена на розвиток всесвіту Cyberpunk, подібно до The Witcher.

Ба більше, розвиток всесвіту Cyberpunk 2077 не зупиниться на одних лише іграх. Успіх аніме Cyberpunk: Edgerunners надихнув авторів на створення повноцінного серіалу або навіть фільму. За його виробництво візьмуться шоураннери "Справжнього детектива" і "Містера Робота".

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