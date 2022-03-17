Компанії, які спеціалізуються на розвагах, продовжують йти з ринку РФ.

Ігровий ринок Російської Федерації продовжує бідніти. Нещодавно Sony припинила поставки своєї продукції в РФ і закрила PS Store на території країни-агресора. Слідом GSC Game World заявила, що не стане продавати S.T.A.L.K.E.R. 2 в Росії. А тепер аналогічний крок зробила Square Enix — одна з найбільших ігрових компаній Японії.

У Мережі повідомляють, що проекти видавця більше не можна купити в Steam або Epic Games Store на території РФ. На сторінках ігор Square Enix в сервісі Valve пропали ціни і можливість додати товар в кошик. А в EGS пише: "Даний продукт зараз недоступний для вашого регіону". Демоверсії проектів компанії росіяни все ще можуть завантажити.

Square Enix також підтримала Україну в протистоянні з окупаційною армією РФ. Вона пожертвувала $500 мільйонів до фонду ООН для біженців з нашої країни.

"Ми щиро сподіваємося, що мир буде відновлений, а люди, які постраждали від кризи, якнайшвидше повернуться до мирного життя", — заявила Square Enix.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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