GSC Game World продовжує реагувати на цинічне і жорстоке вторгнення Російської Федерації в Україну. Спочатку студія офіційно засудила дії РФ і припинила продаж своїх ігор на території країни-агресора. А нещодавно вона зробила ще кілька сміливих кроків. Компанія перейменувала S.T.A.L.K.E.R. 2 і заявила, що очікуваний багатьма користувачами сиквел не буде реалізуватися в Росії. Висловлюємо українській студії нашу найглибшу повагу.
На сторінці майбутньої другої частини в Steam можна побачити, як змінилася її назва. Раніше GSC використовувала приставку Heart of Chernobyl, а тепер - Heart of Chornobyl. Різниця може здатися мінімальною, але насправді рішення важливе. Тепер у назві присутнє українське слово "Чорнобиль", а не російське "Чернобыль". Минулого літа на цьому тлі виник невеликий скандал. Нашим геймерам не сподобалося, що GSC використала транслітерацію з російської мови.
Студія також опублікувала об'ємний пост з інформацією про припинення продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ. Розробники підтримали Україну і написали: "Аполітичності не місце там, куди приходить смерть. Кожна копійка податків, які йдуть Російській Федерації — це фінансування вбивства наших дітей і близьких, руйнування наших міст"
Далі GSC повідомила, що закриває попередні замовлення цифрової версії S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ. Хто встиг придбати гру раніше, той її отримає. Фізичні видання повністю відкликано — гроші за їх попередні замовлення можна буде повернути в торгових мережах, де відбувалася покупка. GSC окремо підкреслила, що команді не шкода втрачати користувачів, які підтримують війну. А таких в Росії багато.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.