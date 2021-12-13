Гравців чекає подорож до Франції.

Британська компанія Rebellion анонсувала Sniper Elite 5 — продовження снайперської серії шутерів. У грі буде повноцінна сюжетна кампанія, а також з'явиться ряд важливих покращень в порівнянні з попередніми частинами франшизи.

Історія в проекті відправить користувачів до Франції зразка 1944 року. Головний герой Карл Фейрберн брав участь в операції американських солдатів з ослаблення лінії оборони нацистів на узбережжі Бретані. Тут він вступив в контакт з місцевими опором. Незабаром після цього, протагоніст і партизани дізналися про секретні плани нацистів. Гітлерівські війська готуються провести "Операцію Кракен", яка дозволить їм перемогти у Другій світовій ще до того, як Союзники почнуть активно відвойовувати Європу. Фейрберн і опір повинні дізнатися більше про таємні наміри нацистів і перешкодити їм досягти мети.

Кампанія відзначиться реалістичним оточенням, створеним за допомогою фотограмметрії, різноманітними місіями і кооперативом. При спільній грі користувачі зможуть обмінюватися боєприпасами і різними предметами, а також лікувати товаришів.

Що ще відомо про Sniper Elite 5

У грі покращать стрілянину і способи переміщення по локаціях. Розробники додадуть ковзання по схилах і спуск по канатах. А під час ведення вогню доведеться враховувати параметри приклада і ствола, гравітацію, пульс і вітер.

Проект отримає широку настройку зброї. Можна буде міняти багато деталей і вибирати певний тип боєприпасів.

Камера з вбивством ворога і рентгеном отримала декілька поліпшень. Вона у всіх деталях покаже, як саме куля впливає на тіло противника.

У Sniper Elite 5 додадуть мультиплеер до 16 чоловік і кооперативне виживання проти хвиль ворогів.

Окремо варто згадати режим вторгнень. Гравці зможуть заважати один одному виконувати місії, перевтілюючись в снайперів Осі.

Sniper Elite 5 вийде в 2022 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S, точна дата поки не повідомляється.

Автор: Назар Степорук