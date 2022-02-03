На запитання преси відповідав керівник розробки гри і директор Polyphony Digital Кадзунорі Ямауті.

Минулої ночі Sony провела онлайн-шоу State of Play, яке присвятила майбутньому автомобільному симулятору Gran Turismo 7. А раніше на цьому тижні компанія провела закриту презентацію гри для преси. УНІАН вдалося побувати на заході і дізнатися багато цікавих деталей. Про головне ми розповіли в цьому матеріалі.

У 2022 році Gran Turismo відзначає своє 25-річчя, тому кращого часу для релізу сьомої частини не знайти. За словами голови Polyphony Digital Кадзунорі Ямауті, продовження франшизи створювалося з оглядкою на попередників. Розробники прагнули перенести в майбутню гоночну гру кращі ідеї з минулих проектів GT. Однак зміни в автомобільній культурі, які відбулися за останні роки, теж враховувалися.

Polyphony Digital уважно вивчила, як сучасне суспільство ставиться до машин, і відзначила важливу тенденцію. Для багатьох людей вони стали звичайним засобом пересування. Саме тому розробники захотіли ближче познайомити користувачів з автомобільною культурою. Команда Ямауті додала в Gran Turismo 7 режим "Кафе", де будуть присутні спеціальні завдання у форматі меню.

Виконання місій винагороджується історичною довідкою. Дизайнери машин, які користувачі отримають в процесі участі в квестах, розкажуть про тонкощі створення тієї чи іншої техніки. Наприклад, після одного з доручень Том Матано розповість про виробництво культової Mazda MX-5. За словами Ямауті, в "Кафе" буде тридцять таких завдань, що гарантовано обрадує всіх автолюбителів.

Друге важливе нововведення Gran Turismo 7 — режим Music Rally. Він включає спрощений формат гонок, коли немає необхідності слухати двигун і уважно стежити за трасою. Гравцям знадобиться просто включити певну пісню і їхати в такт з нею. Розробники заявили, що в GT7 присутньо більше 300 треків від 75 виконавців. Polyphony Digital постаралася додати музику різних жанрів, так як смакові переваги користувачів сильно відрізняються. Згідно із заявою Ямауті, Music Rally підійде для незнайомих з автосимуляторами людей і дітей.

Інші важливі подробиці

У Gran Turismo 7 з'явиться карта світу. Тут будуть розташовані точки, які відкривають доступ до різних режимів і важливих місць. Наприклад, користувачі зможуть увійти в "Кафе", відвідати магазин уживаних автомобілів і гараж з особистою колекцією.

Polyphony Digital реалізувала понад 400 машин. Близько 300 моделей, які випускалися з 2001 по 2022 рік, вдасться купити відносно легко. За іншими доведеться полювати в магазині б/в автомобілів. Товари і ціни в ньому постійно змінюються, як на реальному ринку. Рідкісні машини коштують чимало, але іноді вони будуть дешевшати.

Gran Turismo 7 відзначиться 34 треками, які володіють 97 варіаціями. У число останніх входять дзеркальні відображення і скорочені версії. Класичні траси повернуться в оновленому форматі.

Одиночна кампанія включає безліч видів змагань. Але навіть після її проходження в Gran Turismo 7 знайдеться чим зайнятися.

Легендарні автомобілі купуються у спеціального дилера. Вони коштують набагато дорожче інших моделей.

З минулих частин в "сімку" перекочують випробування і отримання ліцензій. Наприклад, користувачам потрібно буде ідеально пройти трасу і вкластися в зазначений час.

Тюнінг змінили, щоб зробити його більш доброзичливим і зрозумілим для гравців. Машини, як і раніше, можна тонко налаштувати під себе. Але тепер в цьому аспекті вдасться розібратися більшій кількості користувачів. А ще для кожного автомобіля реалізували 60 косметичних поліпшень — всілякі бампери, спойлери тощо.

Штучний інтелект значно підтягнули в порівнянні з минулими частинами. При його розробці Polyphony Digital консультувалася з професійними гонщиками.

Погода і оточення в різних частинах світу відповідають реальності. Це дозволить відчути переходи між країнами, в яких проходять гонки.

Симуляція погодних умов вплине і на управління. Найпростіший приклад — під час дощу траса стає слизькою.

У Gran Turismo 7 присутнє реалістичне небо. Розташування зірок і планет залежить від регіону, в якому знаходиться гравець.

З'являться користувацькі траси і гонки з розділеним екраном — традиційні для серії особливості.

Фоторежим допрацювали з урахуванням побажань аудиторії. Polyphony Digital додала можливість робити HDR-знімки і збільшила кількість наклейок. Є прикраси як для кузова, так і для скла.

На PlayStation 5 Gran Turismo 7 відзначиться двома графічними режимами. Перший забезпечує 60 кадрів/с, а другий включає трасування променів. Подробицями про роздільну здатність поки не поділилися.

Фізика автомобілів багато в чому передається через DualSense. Тактильна вібрація залежить від покриття траси і параметрів автомобіля, а адаптивні курки дозволять відчути опір різного спектру.

За словами Ямауті, "на PS4 довше відбувається те, що на PS5 забирає лічені секунди". Напевно, малася на увазі швидкість завантажень.

В цілому Gran Turismo 7 виглядає, як гідне продовження серії. Гра наслідує минулі частини, але включає кілька нових цікавих ідей. Випробувати проект на PlayStation 4 і PlayStation 5 можна буде з 4 березня.

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