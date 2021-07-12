Щоправда, вони на цю мить неробочі.

Sony готується до запуску публічного бета-тестування автосимулятора Gran Turismo 7. Компанія почала видавати ключі з доступом до бета-версії, але вони неробочі.

УНІАН пройшов квест на отримання ключа, і він виявився таким: 1234-5678-9012. Цей ключ не можна активувати в PSN. Скоріш за все зараз йде тестування самого механізму роздачі, і це просто плейсхолдер, а справжні ключі видаватимуть пізніше.

Щоб отримати доступ до бета-тесту Gran Turismo 7 потрібно:

На сайті PlayStation зайти на сторінку Experience PlayStation;

Натиснути кнопку Start Quest;

Увійти у свій обліковий запис в PSN;

У вкладці Related Campaigns натиснути Italia Quest;

Почати перегляд трейлера Gran Turismo 7 – через 10 секунд ви отримаєте код.

Наразі Sony не прокоментувала видачу неробочих ключів і запуск бета-тестування.

Трейлер Gran Turismo 7

Нагадаємо, спочатку Gran Turismo 7 мала вийти у цьому році, але через пандемію її реліз відклали до 2022-го. Нова частина легендарного автосимулятора вийде ексклюзивно на PS5. Розробники обіцяють максимально використовувати можливості консолі нового покоління, серед яких 3D-звук, швидкі завантаження, підтримка рейтрейсингу, поліпшена вібрація та адаптивні тригери геймпада DualSense.

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Автор: Сергій Коршунов