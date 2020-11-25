Компанія заявила, що в усьому світі спостерігається безпрецедентний попит на PS5.

Sony заявила, що вихід PlayStation 5 став найбільшим запуском за всю історію консолей компанії. Платформотримач не надав точної інформації щодо кількості проданих пристроїв, проте назвав попит на PS5 безпрецедентним.

Про це йдеться в повідомленні компанії на офіційній сторінці PlayStation в Twitter.

"Ми хочемо подякувати геймерам у всьому світі за те, що вони зробили запуск PS5 найбільшим за всю історію наших консолей. Попит на PlayStation 5 безпрецедентний, тому ми хотіли підтвердити, що до кінця року роздрібним продавцям надійде більше запасів PS5", – пише Sony.

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За даними аналітиків порталу VGchards, в день запуску PlayStation 5 розійшлася по світу тиражем від 2,1 до 2,5 мільйона пристроїв. У першій хвилі запуску, 12 листопада, коли консоль вийшла в США, Канаді, Японії та Південній Кореї було продано від 1,3 до 1,6 мільйона приставок. А в день світового релізу, 19 листопада, ще близько 800-900 тисяч штук.

Велика частина, 75% від усіх продажів склала версія PlayStation 5 з дисководом.

PlayStation 5 в Україні

Консоль нового покоління від Sony надійшла у продаж в Україні одночасно з європейським запуском – 19 листопада.

Офіційна ціна на PlayStation 5 Digital Edition склала 13 499 грн та 16 799 грн – за версію консолі з дисководом.

Першу партію консолей в Україні розкупили ще до старту продажів завдяки попереднім замовленням.

У комплекті з PlayStation 5 користувачі отримають безкоштовно гру Astro's Playroom – вона покликана продемонструвати всі особливості нового геймпада DualSense.

Передплатники сервісу PS Plus отримають на старті продажів PlayStation 5 відразу 23 гри. З них три – це ігри місяця: рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War, метроидвания Hollow Knight: Voidheart Edition і новинка Bugsnax. Ще 20 кращих ігор з PS4 дістануться власникам PS5 завдяки бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергій Коршунов