PEGI визнала, що хоч у грі є покер, він доповнений фантастичними елементами.

PEGI переглянула віковий рейтинг Balatro після апеляції, знизивши його з 18+ до 12+. Це сталося після критики розробника LocalThunk, який неодноразово висловлював невдоволення первісною оцінкою.

Комісія з розгляду скарг пояснила, що, незважаючи на наявність у грі покерних комбінацій, у ній присутні "пом'якшувальні фантастичні елементи", що й дало змогу знизити віковий поріг. PEGI також пообіцяла переглянути критерії для оцінки подібних ігор у майбутньому.

Перегляд рейтингу збігся із серією анонсів: Balatro стала доступною в Game Pass на ПК і Xbox, а також отримала нове безкоштовне оновлення-кросовер. У гру додали контент за такими франшизами, як Assassin's Creed, Civilization, Fallout, Rust і Dead by Daylight.

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Раніше ми розповідали, що розробник Balatro LocalThunk назвав свої найулюбленіші інді-ігри 2025 року. Перше місце в топі посіла Mouthwahsing, психологічний горор із глибоким сюжетом.

Крім того, нещодавно в Steam вийшло ностальгічне інді про далеку подорож на машині. Головний герой купив свій перший автомобіль і вирушив у подорож на фестиваль в іншому кінці країни.

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