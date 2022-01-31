Свіжі геймплейні демонстрації показують дослідження двох локацій.

Elden Ring — це новий рольовий екшен від творців Dark Souls і автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна. Проект став головною темою свіжого номера журналу Game Informer. Репортери порталу отримали безліч ексклюзивних матеріалів і поступово викладають їх у вільний доступ. Нещодавно на YouTube-каналі видання з'явилися відразу два геймплейних ролика Elden Ring з дослідженням цікавих локацій.

Читайте такожТривалість і сюжетні розвилки: автори Dark Souls поділилися деталями Elden RingПерше відео показує, як гравець відправився в замок Морн. По дорозі довелося ухилятися від стріл величезного лучника, який стоїть перед входом. Коли користувач наблизився до ворога, то збив його з ніг і легко переміг. Всередині замку можна знайти аналог багаття і кілька скринь зі здобиччю. А ще тут знаходиться багато супротивників, частина з яких воюють між собою.

Другий ролик присвячений вивченню локації під назвою Озерна Лурнія. Потрапити на її територію можна за допомогою спеціального порталу. Ця затоплена область, яка оточена скелями, огортає атмосферою таємничості. Тут також можна зустріти унікальних ворогів, наприклад, антропоморфних жаб з вражаючим набором атак.

Elden Ring — основні подробиці

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі повинні створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

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