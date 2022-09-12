Відео дозволяють зрозуміти, як створюються заставки для майбутньої екшен-RPG.

Студія Blizzard Entertainment допустила великомасштабний витік матеріалів, пов'язаних з Diablo IV. У Мережу потрапили відразу п'ять роликів з гри. Деякі з них майже повністю готові і містять спойлери до сюжету.

Оновлення: ролики швидко видалили з першоджерела, розробники стерли сліди витоку.

У трьох відео показується процес запису анімацій для персонажів. Актори в костюмах для захоплення рухів здійснюють різні дії, які повторюють герої у віртуальному світі. Ці ролики демонструють ігровий редактор без текстур і безлічі інших елементів. Тобто користувачі можуть дізнатися, як створюється Diablo IV.

Відео дня

Що стосується сцен із трьох згаданих відео, то з них складно вивудити якусь сюжетну інформацію. Гравців може зацікавити хіба що персонаж у величезному обладунку з шипами всередині. При зустрічі з іншим героєм він вибрався з броні весь закривавлений.

А ось два інших ролика включають сюжетні спойлери. У першому головний антагоніст Diablo IV Ліліт зустрічається зі своїми послідовниками. Щось схоже відбувається і в другому відео, але тут мати суккубів супроводжує демонічний слуга. Судячи з усього, сцена наповнена драмою, але через відсутність звуку точно сказати неможливо.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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