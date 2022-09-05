Схоже, гра все-таки існує.

Чутки про нові хоррори з серії Silent Hill витають в Мережі ще з 2020 року. Інсайдери постійно розповідають, що в розробці знаходяться відразу кілька ігор, і над однією з них працює Bloober Team. Ця інформація почала здаватися більш правдоподібною, коли польська студія уклала стратегічне партнерство з Konami. Остання якраз володіє правами на Silent Hill. Потім в Мережі з'явилися чутки про створення ремейка другої частини серії, а нещодавно вони підтвердилися завдяки масштабному витоку.

На форумі ResetEra з'явилися перші скриншоти гри в поганій якості, а також витяг з презентації, на якій розробники ділилися своїм баченням проекту. Картинки демонструють, як головний герой вивчає приміщення, рухається у вузькому коридорі і зустрічається з ворогом. Судячи із зображень, в ремейку Silent Hill реалізують обмежену камеру з видом від третьої особи на манер оновленої Resident Evil 2.

А що стосується подробиць гри, то на базовому рівні концепція залишиться колишньою. Однак нововведень передбачено чимало, наприклад, Bloober додасть дві кінцівки, змінить головоломки, поліпшить штучний інтелект і анімації. В результаті повинна вийти Silent Hill, яка буде занурювати в себе сильніше всіх попередніх частин.

Відео дня

Ремейк з'явиться на ПК і PlayStation в якості консольного ексклюзиву. Гру планували випустити в кінці 2022 року, але так як її ще не анонсували, Bloober, мабуть, перенесла реліз.

Інформація про інші частини Silent Hill

У злитій документації була присутня інформація і про інші проекти серії. Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony.

Ще минулого літа Silent Hill 5 повинна була отримати демоверсію в дусі P.T., але її скасували.

П'ята частина вийде в 2024 році, а в 2023-му відбудеться реліз невеликого проекту Silent Hill Short Stories від Annapurna Interactive.

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