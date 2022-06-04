Зараз робота ведеться тільки над прологом, але і його стан знаходиться під питанням.

Свіже журналістське розслідування дало зрозуміти, що собою являє хоррор Abandoned. Якщо коротко, то нічого. Ігри навіть не існує, а всі фанатські теорії щодо продовження Silent Hill, яке намагаються заховати за ширмою інді-проекту, можна офіційно перекреслювати.

Розслідування провели співробітники видання Gamespot. Вони поговорили з людьми, які перебували в закритій групі Хасана Кахрамана, керівника Blue Box Game Studios. Саме ця команда стоїть за Abandoned.

Згадана спільнота пережила безліч ітерацій. Кахраман виключав людей, якщо вони критикували його, гру або якісь рішення розробників. Іноді він створював нові групи, куди запрошував "вірних" шанувальників.

Члени спільноти повинні були підписувати договір про нерозголошення. Його копія потрапила в руки Gamespot, і журналісти вважають, що документ не має юридичної сили. Він складений неправильно і написаний з помилками.

Люди зі спільноти назвали Кахрамана лицеміром з частими перепадами настрою. Свою поведінку він пояснював стресом, який переживає через фанатські теорії. Засновник Blue Box також змушував членів групи грати з ним в Tom Clancy's Rainbow Six Siege. А з одним з шанувальників Кахраман навіть спробував встановити романтичні стосунки. Розробник запропонував йому заплатити за малюнки для трофеїв на PlayStation, але в результаті це нічим не скінчилося.

Засновник Blue Box обіцяв провести серед закритої спільноти ігрові тести і показати Abandoned. Однак всі матеріали зводилися до демонстрації стін і окремих елементів світу. Відповідальність за невдачі Кахраман перекладав на своїх колег і журналістів — дісталося навіть Джеффу Кейлі. У минулому році Abandoned повинні були показати на Gamescom. Церемонію відкриття шоу організовував Кейлі, і він публічно розповів, що не отримував ніяких матеріалів від Blue Box.

Закінчилася вся ця історія зізнанням Кахрамана. За його словами, Abandoned не існує. Тобто плани створити такий проект є, але його розробка ще навіть не почалася. Blue Box працює над іграбельним прологом, який нібито дозволить залучити інвестиції для створення Abandoned. Але і його випуск під питанням, адже Кахраман так і не показав ніяких цілісних матеріалів.

Нагадаємо, весь шум навколо Abandoned піднявся після однієї публікації Blue Box. У повідомленні було сказано:"Вгадайте назву: Abandoned = перша буква S... остання буква L". Тоді фанати і прийняли гру за Silent Hill, а потім вибудували купу теорій щодо цього.

Довгий час вважалося, що за проектом стоїть Хідео Кодзіма, який вирішив обдурити публіку, як у випадку з Metal Gear Solid V: The Phantom Pain і Silent Hills. Однак Кахраман випустив ролик, в якому спростував всі домисли.

А минулої осені в Мережі з'явилося фанатське розслідування, де Blue Box і Abandoned були названі одним великим обманом. І схоже, користувачі виявилися праві.

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