Студія Ebb Software також опублікувала моторошний тизер.

Ebb Software поділилася радісною новиною. Хорор з елементами шутера Scorn обзавівся новою датою релізу. Гра вийде на тиждень раніше, ніж планувалося. Розробники також опублікували моторошний тизер і відкрили попередні замовлення.

У свіжому кінематографічному ролику показується вступ з гри. Головний герой спав, оповитий якоюсь живою масою. За мить він прокинувся, стрибнув в ущелину і опинився в загадковому комплексі, де розгортатимуться основні події Scorn.

Кадри відео також повідомляють нову дату релізу. Тепер хорор планують випустити 14, а не 21 жовтня. Найімовірніше, перенесення пов'язане з готовністю гри і небажанням розробників чекати зайвий тиждень.

Після випуску тизера Ebb Software відкрила попередні замовлення Scorn. Стандартна версія гри коштує в Steam 569 гривень, а Deluxe Edition — 638 гривень. До 21 жовтня проект можна придбати зі знижкою 10%. На релізі в Scorn будуть українські субтитри, що особливо приємно.

Scorn: основні подробиці

Це шутер з елементами хорора, який анонсували ще в 2014 році. З тих пір гру неодноразово змінювали і покращували.

У проекті немає традиційної сюжетної зав'язки. Персонаж з'являється в світі, а далі історія буде поступово розплутуватися. Кожна локація в Scorn присвячена окремій частині оповіді.

Всі дії в Scorn мають наслідки. Гра не підкаже користувачеві, якщо той щось пропустить. Однак це вплине на подальше проходження.

Геймплей включає стрілянину, досліджень локацій і рішення головоломок. Особлива ставка робиться на атмосферу — її називають "окремим персонажем" хорора.

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