Гра натхненна роботами Гігера.

Студія Ebb Software і видавництво Kepler Interactive опублікували перші вісім хвилин проходження свого шутера з елементами хоррора Scorn. У ролику показано дослідження локацій в "лещатах" гнітючої атмосфери і деякі головоломки.

Гра починається з пробудження головного героя. Хто він, і де опинився, не пояснюється. Користувачам належить самостійно з'ясувати особу протагоніста, і що взагалі навколо відбувається.

Перші хвилини головний герой просто рухається різними приміщеннями дивного комплексу. В цей час добре відчувається важка атмосфера. Оточення в шутері можна охарактеризувати, як суміш гігантизму і картин Ганса Руді Гігера. Всюди помітні механізми, з'єднані з людською плоттю. Такий стиль викликає дискомфорт і відштовхує, як щось невідоме і страшне.

У другій половині відео демонструється кілька головоломок. Головний герой отримав механізм, схожий на прихований клинок. З його допомогою він взаємодіє з різними пристроями. Наприклад, в одному з моментів протагоніст рухав людину, закуту в якийсь панцир.

Scorn: основні подробиці

Це шутер з елементами хорора, який анонсували ще в 2014 році. З тих пір гру неодноразово змінювали і покращували.

У проекті немає традиційної сюжетної зав'язки. Персонаж з'являється в світі, а далі історія буде поступово розплутуватися. Кожна локація в Scorn присвячена окремій частині оповіді.

Всі дії в Scorn мають наслідки. Гра не підкаже користувачеві, якщо той щось пропустить. Однак це вплине на подальше проходження.

Геймплей включає стрілянину, досліджень локацій і рішення головоломок. Особлива ставка робиться на атмосферу — її називають "окремим персонажем" шутера.

Scorn вийде 21 жовтня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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