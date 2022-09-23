Користувачам не сподобалося, що сюжет шпигунського екшену змінять для "сучасної аудиторії".

У середині грудня 2021 року Ubisoft анонсувала ремейк першої частини шпигунського екшену Splinter Cell. Гра знаходиться на ранній стадії, і розробники поки не діляться деталями. Однак проект вже встиг потрапити в гучний скандал.

Користувачі помітили на сайті Ubisoft Toronto, яка відповідає за ремейк Splinter Cell, вакансію сценариста. Її опис свідчив, що студії потрібна людина, здатна оновити історію гри для "сучасної аудиторії". Фанатам такий підхід дуже не сподобався, тому вони почали висловлювати невдоволення на Reddit. Деякі навіть порахували, що головний герой Сем Фішер перетвориться на Саманту, тобто розробники змінять його стать.

У дискусію втрутився модератор форуму під псевдонімом tinselsnips і написав образливий пост на адресу шанувальників Splinter Cell: "Кожен раз, коли якась стаття пахне прогресивним настроєм, ми годинами вичищаємо злоякісне невігластво, замість того щоб просто вирізати джерело гнилі, яке її вивергає, і просто позбутися [від нього]. Це змінюється сьогодні. Ця пропозиція вам покинути гілку форуму. Якщо ви вважаєте немислимим, що відеоігри — це щось більше, ніж прямолінійні білі м'язисті чоловіки, і ваша інстинктивна реакція була негативна, це ваше запрошення залишити сабреддіт. Якщо ви побачили якийсь гівняний коментар про "квоти різноманітності" і проголосували за нього, це ваше запрошення покинути сабреддіт. Якщо сьогодні вранці ви побачили слова "сучасна аудиторія" в оголошенні про вакансії і сприйняли це як можливість поговорити про існування чорношкірих або геїв, забирайтеся звідси на х*й".

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Відвідувач Reddit під ніком OllieBlazin в коментарях поділився раціональною думкою щодо змін в сценарії ремейка Splinter Cell: "Коротше кажучи, оригінальний сюжет і оточення занадто схожі на війну Росії проти України, тому потенційно вони збираються переписати його в іншому антуражі".

Користувачі врахували зауваження OllieBlazin, але нагадали, що мова йде про Ubisoft. Французьке видавництво вже неодноразово вносило зміни в ігри, відповідно до сучасних трендів.

Ремейк Splinter Cell: основні подробиці

Розробники прагнуть зберегти в проекті дух оригіналу. Рівні залишаться лінійними, як і варіативність в досягненні цілей.

При виробництві оригіналу Ubisoft використовувала слоган "Stealth Action Redefined" (революція серед стелс-екшенів). Ubisoft Toronto теж на нього орієнтується і прагне змінити потайне проходження під більш вимогливу сучасну аудиторію.

Автори знали, що в першій частині є багато обмежень і застарілих рішень. З цієї причини вони почали робити ремейк Splinter Cell з більш глибокими поліпшеннями, а не ремастер.

Гра створюється на рушії Snowdrop актуальної версії. Ця технологія розроблена Massive Entertainment і зараз застосовується при виробництві Avatar: Frontiers of Pandora і поки безіменного проекту у всесвіті "Зоряних війн". Рушій гарантує сучасну і деталізовану картинку.

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