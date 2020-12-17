У гру Хідео Кодзіми додали предмети і механіки з польського рольового екшену.

Для ПК-версії Death Stranding вийшло безкоштовне оновлення, яке додало в гру предмети, місії та персонажів зі свіжого польського блокбастера Cyberpunk 2077.

Про це в Твіттері повідомив геймдизайнер Death Stranding Хідео Кодзіма.

Трейлер кросовера Death Stranding та Cyberpunk 2077

Завдяки новому патчу в Death Stranding з'явилася механіка злому – тепер Сем Бріджес може зламувати і нейтралізувати транспортні засоби ворогів, сенсори та іншу техніку. У гру також додали трицикл в стилі Cyberpunk 2077, срібну руку Джонні Сільвергенда, голограми SAMURAI та багато іншого.

Разом з патчем сама Death Stranding отримала знижку в 50% на цифрових майданчиках Steam та Epic Games Store. Користувачі цих платформ можуть придбати гру за 899 грн.

Розробники не повідомили, чи вийде аналогічне оновлення для версії Death Stranding на консолях PlayStation.

Нагадаємо, що раніше в Cyberpunk 2077 знайшли камео автора Death Stranding Хідео Кодзіми.

Знаменитого японського геймдизайнера можна зустріти перед початком квесту "Пограбування". Персонаж Кодзіми знаходиться в барі готелю Konpecki Plaza.

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Автор: Сергій Коршунов