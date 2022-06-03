У ролику також оголосили дату релізу гри.

На недавній прямій трансляції State of Play показали перший геймплейний трейлер The Callisto Protocol — хорора від творця Dead Space Глена Шофілда. Ролик включає вивчення локацій, зіткнення з монстрами і кілька страшних епізодів. А ще розробники оголосили дату релізу.

Трейлер починається з демонстрації супутника Юпітера Каллісто і в'язниці "Чорне залізо", де розгортається сюжет. Головний герой Джейкоб Лі вивчає коридори і відсіки місця ув'язнення. В процесі він стикається з наслідками катастрофи, яка перетворила ув'язнених і співробітників в'язниці в біофагів — монстрів з людськими рисами.

Противники зустрічаються різні: одні можуть здійснювати важкі удари, інші — стрибати на Джейкоба, а треті атакують за рахунок своїх унікальних мутацій. Щоб давати відсіч монстрам, необхідно використовувати зброю. Деякі її види показали в трейлері, наприклад, електричну палицю.

Моторошних епізодів, здатних налякати користувачів, в грі вистачає. Один з них присутній у другій половині ролика. Джейкоб протискується в невеликому проході біля трупа, у якого раптово ожило око і почало стежити за головним героєм.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо".

У битви з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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