Гру як і раніше планують випустити в 2022 році.

Хорор The Callisto Protocol від студії Striking Distance, якою керує творець і ідейний натхненник Dead Space Глен Шофілд, анонсували ще на The Game Awards 2020. З тих пір новини про проект майже не з'являлися, проте тепер розробники вирішили зірвати покрив таємничості. Вони опублікували велику добірку скріншотів і основні деталі.

The Callisto Protocol стала головною темою нового номера журналу Game Informer, тому всі подробиці з'явилися на сайті однойменного порталу.

Сюжет гри розгортається в 2320 році на супутнику Юпітера Каллісто. Головним героєм гри стане пілот космічного корабля Джейкоб Лі. Він розбився на супутнику і потрапив у місцеву в'язницю під назвою "Чорне залізо". Тут і будуть проходити основні події.

Судячи з усього, секретний вантаж, який перевозив протагоніст, стане причиною мутацій серед ув'язнених і персоналу. У боях з монстрами, як і в Dead Space, вагома роль відводиться розчленуванню. Наприклад, якщо відрубати ворогові руку, то він не зможе схопити Джейкоба. А противника без ніг вдасться розтоптати. Головний герой не буде відчуватися всемогутнім бійцем. Він звичайний хлопець, тому битви здадуться складними і напруженими.

Інші подробиці the Callisto Protocol

В арсенал Джейкоба входить різна зброя — пістолети, дробовики, кийки та інше. У кожного з них є свої переваги і недоліки.

Розробники намагаються створити різноманітність ситуацій, де доведеться використовувати певну зброю і засоби для перемоги над ворогом. Це буде одним із способів тримати користувача в напрузі.

Гравець отримає спеціальну зброю GRP. Вона дозволяє притягувати предмети, як гравіпушка з Half-Life. За допомогою GRP можна використовувати оточення для вбивства ворогів.

Для правдоподібного відображення сцен насильства співробітники Striking Distance переглядали поліцейську хроніку з місць злочинів. Вони вивчали, як розкладається плоть і траєкторію польоту бризок крові після ударів.

Моделі мутантів створювалися на основі фігур людей. Їх трансформували, поки чоловік і жінка не перетворювалися на чудовиськ.

Події The Callisto Protocol відбуваються у всесвіті PUBG, але зв'язок зведеться лише до кількох відсилань.

Хорор вийде на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X і Series S в 2022 році. Точна дата релізу поки не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: