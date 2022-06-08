При цьому подробиць про шутер все ще мало.

Студія Infinity Ward і видавництво Activision провели світову прем'єру дебютного трейлера Call of Duty: Modern Warfare II. Шутер вийде в Steam, а його попередні замовлення вже відкрилися на всіх платформах.

У ролику глядачам традиційно показали нарізку видовищних постановочних моментів. Кадри трейлера включають висадку з гвинтокрила, поїздку на катерах, штурм особняка і забіги в темряві з використанням приладу нічного бачення. Відео виглядає епічно, хоча в ньому місцями проглядається слабка графіка і старі анімації.

Свіжий ролик дає мінімальну інформацію про сюжет Call of Duty: Modern Warfare II. У ньому лише показані відомі персонажі і кілька разів миготить улюбленець публіки Гоуст, який повернеться в серію.

Опис нової CoD в Steam теж не дає конкретних відомостей: "У Call of Duty: Modern Warfare II гравців чекає безпрецедентний глобальний конфлікт за участю легендарних виконавців з ОТГ-141. У кампанії, розрахованій на одного гравця, вам належить подорожувати по всьому світу, виконуючи найрізноманітніші завдання — від невеликих, але критично важливих тактичних ударів до надсекретних операцій".

Інша інформація про Call of Duty: Modern Warfare II

Серед особливостей шутера значаться нова механіка застосування зброї, передовий ШІ, оновлена система збройового тюнінгу і ще "безліч інших передових рішень в області графіки та ігрового процесу".

У грі буде сюжетна кампанія, мультиплеєр з декількома режимами і кооперативні спецоперації.

Вартість стандартного видання Call of Duty: Modern Warfare II в Steam становить 2339 гривень, а Vault Edition з виконавцями, бойовим пропуском і раннім доступом до бета-тестування — 2999 гривень. Аналогічні ціни виставлені в PlayStation Store.

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