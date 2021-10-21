У ролику показано знайомство головного героя з Саллі.

Sony Pictures Entertainment поділилася дебютним трейлером екранізації знаменитої ігрової серії Uncharted. У ролику розкривається зав'язка історії фільму і демонструються окремі сюжетні події.

Спочатку на відео показується, як Том Холланд в ролі Дрейка працює барменом. Одного разу до нього за стійку сів Віктор Салліван на прізвисько Саллі, і ця зустріч назавжди змінила життя головного героя. Він вирішив стати мисливцем за скарбами, а своєю першою ціллю протагоніст вибрав скарб Френсіса Дрейка.

Трейлер також показує другорядних персонажів і момент, де Дрейк прокинувся в невідомій печері. А ще в екранізації Uncharted присутній епізод з літаком з Uncharted 3: Drake's Deception. Головний герой буде триматися за вантаж, який випав з транспорту, і намагатися не полетіти вниз.

Детальніше про екранізацію Uncharted

Бюджет картини склав 120 мільйонів доларів.

Головну роль виконав відомий по блокбастерам Marvel про Людину-Павука Том Холланд. Він зіграв Нейтана Дрейка, мандрівника, авантюриста і мисливця за скарбами.

Марк Уолберг перевтілився в Саллі, а образ головного лиходія дістався Антоніо Бандерасу.

Екранізація Uncharted вийде в кінотеатрах 18 лютого 2022 року.

Автор: Назар Степорук