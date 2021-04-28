Кадр з гри Returnal / фото Housemarque
Sony опублікувала релізний трейлер шутера Returnal, який вийде 30 квітня на PlayStation 5. У ролику можна побачити, як кінематографічні сцени з елементами психологічного хоррору, так і динамічні геймплейні кадри, перестрілки з монстрами та бої з босами.
Трейлер Returnal
У PS Store гра доступна для попереднього замовлення. Перші оцінки шутера з'являться вже завтра.
Детальніше про Returnal
- Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. Гру розробила фінська студія Housemarque, яка створила раніше shoot 'em up Resogun.
- За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними монстрами.
- У гравців в розпорядженні буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для неї.
- Гра використовує особливості контролера DualSense, включаючи покращену вібрацію та адаптивні тригери. Наприклад, легке натискання кнопки L2 дозволяє прицілитися, а натискання до упору активує альтернативний вид стрільби.