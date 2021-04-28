Дослідити таємниці ворожої планети Атропос власники PS5 зможуть 30 квітня.

Sony опублікувала релізний трейлер шутера Returnal, який вийде 30 квітня на PlayStation 5. У ролику можна побачити, як кінематографічні сцени з елементами психологічного хоррору, так і динамічні геймплейні кадри, перестрілки з монстрами та бої з босами.

Трейлер Returnal

У PS Store гра доступна для попереднього замовлення. Перші оцінки шутера з'являться вже завтра.

Детальніше про Returnal

Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. Гру розробила фінська студія Housemarque, яка створила раніше shoot 'em up Resogun.

За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними монстрами.

У гравців в розпорядженні буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для неї.

Гра використовує особливості контролера DualSense, включаючи покращену вібрацію та адаптивні тригери. Наприклад, легке натискання кнопки L2 дозволяє прицілитися, а натискання до упору активує альтернативний вид стрільби.

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Автор: Сергій Коршунов